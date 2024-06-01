قيادة القوات البحرية تنظم زيارة إلى الأميرالية لفائدة الأطفال

نظمت قيادة القوات البحرية، اليوم السبت، زيارة إلى الأميرالية مقر القاعدة البحرية الجزائر بالناحية العسكرية الأولى بمناسبة اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح جوان من كل سنة.

وذلك لفائدة كل من تلاميذ المؤسسات التربوية ومرافقيهم من الأساتذة، أطفال من أفواج الكشافة الإسلامية وكذا الجمعيات الثقافية، الاتحاد الوطني لذوي الهمم الجزائريين وفعاليات المجتمع المدني الناشطة في مجال الطفولة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فلقد أشرف على هذه الزيارة اللواء رئيس أركان القوات البحرية، رفقة العميد قائد الواجهة البحرية الوسطى، حيث تم استقبال وتقديم هدايا رمزية لممثلي جميع المؤسسات والجمعيات.

ليتم بعدها القيام بجولة على متن سفينة قاطرة أعالي البحار “المنجد” رقم المتن 701، حيث تم تسخير جميع الإمكانيات لنجاح هذا اليوم الذي يهدف إلى إدخال البهجة والسرور لقلوب الأطفال المنتسبين لمختلف المؤسسات التربوية والجمعيات الوطنية.