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قيادة القوات البحرية تنظم زيارة إلى الأميرالية لفائدة الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة

الوطني
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قيادة القوات البحرية تنظم زيارة إلى الأميرالية لفائدة الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة
بقلم نادية بن طاهر

 نظمت قيادة القوات البحرية، اليوم السبت، زيارة إلى الأميرالية “مقر قيادة القوات البحرية”، لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاءت هذه الزيارة، تزامنا مع اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، المصادف لـ14 مارس من كل سنة.

كما لبت هذه الزيارة، طلب هاته الفئة من المجتمع وتحقيقا لأحلامها، وكذا تقريبها من سلاح القوات البحرية وتعريفها بمختلف مكوناتها ووحداتها.

وقادت هذه الزيارة، الأطفال، لمختلف المعالم الأثرية وكذا رحلة بحرية في رحب ميناء الجزائر على متن قاطرة أعالي البحار “المنجد” 701.

كما تم توزيع بعض الهدايا الرمزية للأطفال، من طرف قيادة القوات البحرية.

وجاء هذا النشاط، طبقا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي الهادفة لتعزيز الرابطة جيش-أمة، وتنفيذا لتعليمات اللواء رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة.

الأميرالية

الأميرالية

الأميرالية

الأميرالية


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=789560

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