قيادة القوات البرية تنظم تمرين حول تخطيط وتسيير كارثة صناعية كيميائية في منطقة حضرية

نظمت قيادة القوات البرية يومي 8 و9 نوفمبر، تمرين حول تخطيط وتسيير كارثة صناعية كيميائية في منطقة حضرية.

وذلك على مستوى كل من النادي الوطني للجيش ببني مسوس والمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بالناحية العسكرية الأولى حسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع الوطني.

وعرف هذا التمرين الذي أشرف عليه رئيس قسم هندسة القتال لقيادة القوات البرية بمشاركة ممثلين من دول مبادرة “5+5” دفاع، إلقاء مداخلات تخللتها نقاشات مثمرة سمحت بتبادل الخبرات وتثمين المعارف بين أعضاء الوفود المشاركة.

مع تنفيذ الجانب التطبيقي من التمرين الذي يهدف إلى تدعيم التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء المبادرة لا سيما في مجال تسيير الكوارث، وتعميق معارف المشاركين وتطوير كفاءاتهم في مجال التخطيط وتسيير كارثة صناعية ذات طابع كيميائي في منطقة حضرية.

وجاء هذا التمرين تجسيدا لمخطط التعاون العسكري متعدد الأطراف لمبادرة “5+5” دفاع.