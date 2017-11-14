قيادي بحماس.. يتوعد إسرائيل

قال سامي أبو زهري، القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ المقاومة لا ولن تعترف بإسرائيل.

أبو زهري، تحدث في مؤتمر بإسطنبول، مؤكدا أن حركة حماس تحتضن فلسطين حتى تحريرها بالكامل.

القيادي الحمساوي، شدد أن حركته شكلت جيشا قويا وليس كما يعتقد أن كتائب القسام خلايا عسكرية.

أبوزهري، أضاف أن المقاومة قوية وقادرة على الردع، وأن الإعتقاد بنزع سلاحها وهم، وأعتبرها أحلام لن تتجسد على الواقع.

وبخصوص إتفاق المصالحة الأخير ، طمأن القيادي بأن الحركة، ستحافظ على كل علاقاتها الداخلية والخارجية .

تصريحات سامي ابو زهري جاءت خلال مشاركته اليوم في مؤتمر إتحاد التجمعات الإسلامية المنظم في مدينة إسطنبول التركية