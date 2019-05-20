قيادي في الأفلان: “بوشارب رفض الرحيل لزعزعة استقرار البلاد وإطالة الأزمة”   

يرى أبو الفضل بعجي، قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، أنّ رفض معاذ بوشارب، الرحيل على رأس البرلمان، داخل في إطار مشروع لزعزعة استقرار البلاد وإطالة الأزمة .

وقال أبو الفضل بعجي ، إنّ قرار تنحية معاذ بوشارب، على رأس البرلمان والهيئة التنسيقية، جاء نزولا عند طلب نواب البرلمان وأعضاء الحزب والحراك .

كما يُعد بوشارب يقول- المتحدث – من أحد الباءات التي طالب الحراك الشعبي برحيلها .

مشيرا أنّه تّم توجيه بيان لمعاذ بوشارب، للإنسحاب من رئاسة البرلمان، و أغلب النواب لم يستصيغوا الطريقة التي أتى بها على رأس البرلمان .

وقال أبو فضل بعجي، إن مكتب الكتلة البرلمانية مُجتمع اليوم الإثنين، بالمجلس الشعبي الوطني،

وسيصدر بيان للإنطلاق في الإجراءات لإجبار، معاذ بوشارب، بطريقة قانونية على ترك المنصب.