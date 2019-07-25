قيادي في اللجنة المركزية للأفلان يطالب بالإفراج عن بورقعة

دعت اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني الجميع لتبني الحوار الجامع المانع.

وخلال اجتماع دورتها العادية اليوم، ثمنت مرافقة الجيش في حملته مكافحة الفساد، وطالبت الحكومة باسترجاع الأموال المنهوبة.

وخلال الاجتماع، طالب عضو اللجنة المركزية والمجاهد محمد الشريف ولد الحسين بالافراج عن رفيقه لخضر بورقعة.

ورد محمد جميعي على المطلب بالقول أن بورقعة مجاهد والكل يعلم ذلك، مضيفا أن الحزب لديه الثقة الكاملة في قرارات العدالة الجزائرية.

وقبل الإعلان عن أعضاء المكتب السياسي قال جميعي ان كل الاعضاء مؤهلين لتولي منصب في المكتب السياسي، كما غازل أعضاء اللجنة المركزية لتفادي أي انقسام أو بوادر حركة تمرد.