قيادي في منظمة حماية المستهلك أمام المحكمة بالجنوب

أفادت منظمة حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، أن أحد قياديها، سيمثل أمام محكمة بجنوب البلاد.
وأوضحت حماية المستهلك في منشور لها عبر الفايسبوك، أن أحد قيادييها، سيمثل أمام المحكمة في قضية تتعلق بنشاط المنظمة.
وعبرت المنظمة، عن عدم قلقها في هذه المسألة، لأن -حسبها- أنها لا تتحرك من عدم.
وجاء في منشور حماية المستهلك “يمثل أحد قيادي المنظمة اليوم أمام محكمة بجنوب البلاد في قضية تتعلق بنشاطنا”.
تابعة”لسنا قلقين بتاتا لكوننا لا نتحرك من عدم، ومخطئ من يعتقد لوي ذراعنا..لكن أشرنا هذا للذين يرددون دائما ماذا فعلتم؟!”.
يمثل أحد قيادي المنظمة اليوم أمام محكمة بجنوب البلاد في قضية تتعلق بنشاطنا.لسنا قلقين بتاتا لكوننا لا نتحرك من عدم ، و مخطئ من يعتقد لوي ذراعنا ….. لكن أشرنا هذا للذين يرددون دائما : ماذا فعلتم؟!
Publiée par L'Organisation APOCE المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك sur Mardi 16 avril 2019
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