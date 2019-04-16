قيادي في منظمة حماية المستهلك أمام المحكمة بالجنوب

أفادت منظمة حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، أن أحد قياديها، سيمثل أمام محكمة بجنوب البلاد.

وأوضحت حماية المستهلك في منشور لها عبر الفايسبوك، أن أحد قيادييها، سيمثل أمام المحكمة في قضية تتعلق بنشاط المنظمة.

وعبرت المنظمة، عن عدم قلقها في هذه المسألة، لأن -حسبها- أنها لا تتحرك من عدم.

وجاء في منشور حماية المستهلك “يمثل أحد قيادي المنظمة اليوم أمام محكمة بجنوب البلاد في قضية تتعلق بنشاطنا”.

تابعة”لسنا قلقين بتاتا لكوننا لا نتحرك من عدم، ومخطئ من يعتقد لوي ذراعنا..لكن أشرنا هذا للذين يرددون دائما ماذا فعلتم؟!”.