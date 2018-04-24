قيتوني: أنبوب غاز عين صالح-تمنراست يضاهي مشروع الطريق السيّار

أشاد وزير الطاقة والمناجم، مصطفى قيتوني، اليوم من تمنراست بمشروع أنبوب غاز عين صالح – تمنراست الذي يبلغ طوله 530 كلم.

الذي من شأنه أن يزوّد قرى الجنوب المحرومة بالغاز الطبيعي.

واعتبر قيتوني أن إنجاز المشروع يعتبر من المشاريع الضخمة التي تضاهي مثيلها كمشروع الطريق السيار شرق-غرب، مما يمكن اعتباره بمثابة قفزة اقتصادية نوعية.

من شانها تعزيز التنمية الإقتصداية والإجتماعية، حيث ستستفيد أربع بلديات كبرى بولاية تمنراست بالغاز بنسبة تغطية بلغت 40 بالمائة.

كما سيتم توصيل الغاز لـ6 بلديات أخرى ، وسيتم تعزيز هذه الأخيرة بمحطة لتوليد الكهرباء بشدة تبلغ 150 ميغاوات، حيث من المرتقب أن تبدا الأشغال السنة المقبلة.

وفي ذات السياق، أحصى ذات المتحدث إنجاز عدة وكالات تجارية لتحسين الخدمات العمومية، للمواطنين، وفتح مراكز بولايتي عين قزام وعين صالح.

وهذا بغرض خلق حركية بالمنطقة ومناصب شغل جديدة ، مذكرا الوزير أن مثل هذه المشاريع من الواجب الإفتخار بها .