قيتوني: رفض ملاك الأراضي أخّر ربط المناطق المعزولة بالغاز

كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أنّ أسباب تأخر مشاريع ربط المناطق الريفية والجبلية لولاية جيجل بشبكة الغاز الطبيعي.
راجعة في معظمها إلى رفض ملاك الأراضي .
و أكد قيطوني اليوم الخميس خلال رده على أسئلة النواب، أنّ رفض ملاك الأراضي بالسماح بمرور الأنابيب الكبيرة لإيصال الغاز إلى تلك المناطق المعزولة.
و كذا إلى أسباب أمنية قد تم “التكفل بها و حلها”.
وتابع قيطوني قائلا، أنّ رئيس الجمهورية يتتبع شخصيا المشاريع التي تهدف إلى فك العزلة عن المناطق الريفية والجبلية.
و على رأسها تلك التي تعكف على تزويدها بالكهرباء و الغاز الطبيعي.
مضيفا أنه تم ربط حتى الآن 88 ألف مسكن بتلك الولاية بالشبكة الوطنية للغاز الطبيعي، ما يمثل نسبة 10. 64 % مقابل 18 % في 1999 .
و في سياق متصل، أفاد الوزير أن عدد المساكن المزودة بالغاز الطبيعي سيرتفع إلى 120 ألف مسكن في أجل قريب.
أي ما يمثل نسبة 86 %.
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