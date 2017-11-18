قيتوني في بوليفيا لإعادة النظر في أسعار الغاز

يحضر وزير الطاقة ندوة دولية واجتماع وزاري إستثنائي يوم 22 نوفمبر، يجمع وزراء الدول المنتجةوالمستهلكة للغاز الطبيعي، لإعادة النظر في أسعاره.

الاجتماع سيسبق القمة الرابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي ستنضم هذه السنة ببوليفيا، يوم 24 نوفمبر.

حيث يعمل المنتدى في دورته الحالية على تحقيق سعر عادل للمشاركين في السوق، وتحديد أسعار وفق ما يتماشى وطلبات الدول المنتجة والمصدرة.

حيث يعتبر المنبر الوحيد للتبادل والتعاون بين الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي بالعالم.

للإشارة، فإنّ وزير الطاقة مصطفى قيتوني، يحضر هذه الندوة ممثلا لرئيس الجمهورية.