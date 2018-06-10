قيتوني : مراجعة تسعيرة الكهرباء والغاز غير واردة حاليا

إستبعد وزير الطاقة، مصطفى قيتوني، اليوم الأحد بالبليدة زبائن سونلغاز الزيادة في تسعيرة الكهرباء والغاز في الوقت الراهن.

مضيفا أن هذا “رغم أن تكلفة إنتاجها تفوق الأسعار المدفوعة”.

وأوضح قيتوني على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته للولاية أن زيادة تسعيرة الكهرباء والغازمستبعدة في الوقت الراهن على الأقل.

غير أنه أكد أن إعادة النظر فيها أمر “حتمي” مستقبلا كون تكلفة انتاج الكهرباء تفوق تلك التي يدفعها المواطن.

بحيث تقدر قيمة انتاج الكيلوفولط الواحد ب10 دج في حين تحتسب للزبون ب4 دج.

كما أن 80 بالمائة من زبائن سونلغاز ملتزمين بدفع فواتير الكهرباء والغاز في حين يتخلف عنها ال20 بالمائة الباقون.