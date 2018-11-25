قيتوني: نحو تركيب 22 ألف ميغاواط آفاق 2030

كشف وزير الطاقة، مصطفى قيتوني، اليوم الأحد، سعي الحكومة الوصول لتركيب 22 ألف ميغاواط عبر التراب الوطني، آفاق 2030.

وخلال تدشين محطة الطاقة الشمسية بحاسي مسعود، قال إن هذا الإنجاز يدخل في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.

وأكد سعيه لتركيب 22ألف ميغاواط آفاق 2030، مشيرا في ذات السياق أنه تم لحد الآن إنجاز 400ميغاواط.

كما أعلن عن الإنطلاق في إنجاز 200ميغاواط قبل نهاية السنة، 50 منها بالجنوب الكبير.

واعتبر قيتوني أن سوناطراك محرك أساسي الاقتصاد الوطني، بامكانها إنتاج 1300ميغاواط.

مشيرا أنها سطرت عدة مشاريع مع الشركة الإيطالية إيني لإنجاز محطة للطاقة الشمسية بأدرار بقوة 10ميغاواط.