قيتون: “أوكيدجا شجعني على الانضمام إلى ميتز”

كشف الدولي الجزائري، كيفن قيتون، الدور الذي لعبه مواطنه ألكسندر أوكيدجا، في انتقاله إلى نادي ميتز الفرنسي.

وكشف غيتون، في في حوار خص به موقع “ديزاد فوت”: “كنت أعرف أوكيدجا، من خلال أول تربص لي مع المنتخب الوطني، وكنت مقربا منه”.

كما أضاف: “بعد اتفاقي مع نادي ميتز، اتصلت به للاستفسار عن الأجواء في الفريق، وكلامه سهل علي حسم قرار بالانضمام لميتز”.

وتابع كيفن غيتون: “حاليا أنا مع ميتز، انا محظوظ باللعب في الليغ1، وهي خطوة إضافية في مشواري، وأنا سعيد بذلك”.