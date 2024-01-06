قيتون: “مناخ لومي يساعدنا على التأقلم في كوت ديفوار”

أكد لاعب الخضر، ونادي ميتز الفرنسي، كيفن قيتون، بأن الظروف المناخية للعاصمة الطوغولية “لومي” أين يتربص المنتخب، ستساعد العناصر الوطنية، على التأقلم في كوت ديفوار، خلال “كان” 2023.

وفي تصريحات خص بها “النهار” عقب مباراة أمس الجمعة، أمام طوغو، قال قيتون: “واجهنا منافسا جيدا، وطبقنا تعليمات المدرب.. قمنا بعملنا على أكمل وجه وكنا جديين”.

مضيفا: “صحيح الحرارة مرتفعة، ولكن هذا أمر جيد لنا للتحضير للكان. أين سنجد نفس الظروف المتعلقة بالحرارة والرطوبة”.

كما أوضح قيتون، بأن التشكيلة الوطنية تركز حاليا على الجانب البدني ليكون الجميع جاهزا لـ”الكان” وواصل: “نطبق تعليمات المدرب والفوز بالإضافة إلى عدم تلقي أهداف أمر مهم جدا”.

وفي السياق ذاته، أوضح قيتون، أن بلماضي. يعتبر بأن 50% من الأهداف تأتي من كرات ثابتة، مضيفا: “نعلم أن اللقاءات تلعب على هذه الجزئيات، اليوم كنا جيدين وسجلنا الأهداف”.

وختم لاعب الخضر تصريحاته: “سنواصل العمل لنكون جاهزين، ونعلم أن أنصارنا يساندوننا، وسنقدم كل شيء من أجلهم”.