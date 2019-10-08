قيساري يراسل بدوي لرفع سن التوظيف بسوناطراك إلى 45 سنة لشباب الجنوب

راسل السيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني محمود قيساري الوزير الأول نور الدين بدوي من أجل إعادة النظر في قانون اشتراط سن 35 سنة للتوظيف بشركة سوناطراك لشباب الجنوب.

وحسب نسخة عن المراسلة التي قام بها قيساري للوزير الأول تحوز “النهار اونلاين”على نسخة منها فقد دعا هذا الأخير رئيس الجهاز التنفيذي إلى رفع سن التوظيف من 35 سنة إلى 45 سنة.

وطالب قيساري الوزير الأول بدوي بضرورة رفع الشروط التي اعتبرها تعجيزية من أجل توظيف أبناء الولايات الجنوبية بهذه الشركة الوطنية.

وأعتبر قيساري اعتماد مثل هذه الشروط إجحافا في حق الفئة ما بين 35 إلى 45 سنة مما يتسبب غالبا في تأخر سن الزواج، بسبب البطالة و غلاء المعيشة.

ودعا قيساري في الأخير بدوي إلى التكفل بإنشغال هذه الفئة ورفع المعاناة و الغبن عنهم و تمكينهم من الحصول على مناصب الشغل