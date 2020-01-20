قيساري يطالب بالتدخل العاجل لجراد لتسهيل إدماج عقود ما قبل التشغيل

وجه قيساري محمود، عضو مجلس الأمة، رسالة للوزير الأول، عبد العزيز جراد، من أجل التدخل العاجل لتسهيل إدماج عقود ما قبل التشغيل.

وجاء في رسالة قيساري: “أتقدم إليكم معالي الوزير، بهذا الطلب من أجل التدخل العاجل لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قصد رفع كل القيود البيروقراطية، لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

وطلب عضو مجلس الأمة من الوزير الأول، تسهيل كل العهود التي قطعها رئيس الجمهورية أثناء حملته الانتخابية.

مشيرا إلى أنه طالب بتدخل الوزير الأول، بعدما لمس تأخرا وتماطلا في تجسيد المرسوم التنفيذي الخاص بالإدماج على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، والذي أعلنت عنه الحكومة، خاصة في بعض الولايات.

وأورد قيساري: “إن حلم الآلاف من الشباب معلق في تجسيد هذا المرسوم بإدماجهم وإنهاء معاناتهم، خاصة وأنهم كابدوا لسنوات طويلة نظام عقود ما قبل التشغيل فاشلا وغير مجديا وغير مقدر للجهود والكفاءات مقابل أجر زهيد”.

مضيفا: “خصوصا وأن من بين هؤلاء العمال، أرباب أسر وشبان تخرجوا وكلهم أمل وعزم للعمل، لكنهم صدموا بنظام عقود ما قبل التشغيل الذي أحبط معنوياتهم وعزيمتهم وأهدر زهرة شبابهم”.

وخص عضو مجلس الأمة بالذكر، فئة عمال التضامن الوطني، والذين حرموا من تجديد عقودهم بعد سنوات طويلة من العمل، في مستقبل أقل ما يقال عنه أنه ضبابي إلى حد بعيد، على حد تعبيره.

وأكد قيساري، إن ما دفعه لمناشدة الوزير الأول، هو المعاناة والتهميش وعدم التقدير الذي تعرضت له هاته الفئة ولاتزال.