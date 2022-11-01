قال الرئيس التونسي قيس السعيد في الكلملة الإفتتاحية لأشغال االقمة العربية نأمل أن تسهم قمة الجزائر في حل الخلافات بين دولنا العربية وان تكون قمة الأشقاء والحلول.

قيس السعيد: نأمل أن تسهم قمة الجزائر في حل الخلافات بين دولنا العربية وان تكون قمة الأشقاء والحلول

كما أكد الرئيس التونسي على ان شعار القمة ” لم الشمل” يختزل ما نعيشه من شعور بضرورة تجاوز الأسباب التي أدت لأوضاعنا الحالية.

وأكد الرئيس التونسي خلال على ضرورة معالجة أسباب الفرقة بين الدول العربية ‎لان العالم العربي يعيش أوضاعا صعبة تفاقمت في السنوات الأخيرة ‎.

وأضاف الرئيس السابق للدورة الـ 30 لجامعة الدول العربية ان شعار القمة ” لم الشمل” يختزل ما نعيشه من شعور بضرورة تجاوز الأسباب التي أدت لأوضاعنا الحالية.

وخلال الكلمة التي القاها أشاد قيس السعيد بالرمزية التاريخية التي تلخصها قمة الجزائر. كما دعا إلى الى التوافق من اجل عمل عربي مشترك بعيد عن الخلافات.

كما شدد قيس السعيد على ضرورة رفع التحديات وتذليل العقبات واستشراف المستقبل لتخذي كل الحزواجز واسباب الخلاف. وذلك من خلال السعي إلى تجاوز الخلافات العربية التي تراكمت على مدار سنوات.