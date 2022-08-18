قيس السعيد يعزي الرئيس تبون في ضحايا الحرائق ويعرض المساعدة

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من أخيه قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة.

وقدم الرئيس التونسي، للرئيس تبون، بإسمه الشخصي وبإسم الشعب التونسي الشقيق خالص التعازي لضحايا الحرائق التي شهدتها بعض ولايات الوطن، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

معربا عن تضامنه ومؤازرته ووقوف الشقيقة تونس إلى جانب الجزائر في هذه الظروف. كما أبدى الرئيس التونسي، استعداد بلاده لمد يد العون إلى الجزائر.

وبدوره شكر رئيس الجمهورية أخاه الرئيس قيس السعيد ومن خلاله الشعب التونسي الشقيق على صدق مشاعر التضامن والأخوة. مثمنا عاليا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.