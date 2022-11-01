قيس سعيد:” لا يمكن أن يعم السلام إلا باستعادة الحق الفلسطيني”

أكد رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن أن يعم السلام إلا باستعادة الحق الفلسطيني الذي لا يمكن أن يسقط بالتقادم، مشيرا إلى أن الحق الفلسطيني سكون حاضرا على كل جداول مختلف الاستحقاقات والمؤتمرات الدولية”.

وخلال كلمة الافتتاح التي ألقاها بصفته رئيس للدورة السابقة (30) لجامعة الدول العربية، أكد الرئيس التونسي بأن بلاده لم تدخر ‎أي جهد كي تظل القضايا العربية في صدارة الاهتمامات على كل الصعد.

وأضاف قيس سعيد:”سنعمل على ألا تكون المجموعة العربية على هامش الحلول للأزمات الدولية، كما سنواصل الدعوة إلى حلول متعددة الأطراف لأنها الإطار الأنسب لحل الأزمات الدولية.”

وختم قيس سعيد بالقول:” عملنا لأن يكون الحق الفلسطيني حاضرا على كل جداول مختلف الاستحقاقات والمؤتمرات الدولية”.