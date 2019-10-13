قيس سعيد: الجزائر بلد الثورة الحقيقية.. وستكون أول دولة أزورها

أعلن الفائز بالانتخابات الرئاسية في تونس، قيس سعيد، منذ لحظات من الليلة الأحد، عن أن الجزائر ستكون أول دولة يزورها.

وقال قيس سعيد إثر الإعلان عن النتائج غير الرسمية للانتخابات، إن الجزائر هي بلد الثورة الحقيقية.

وكان قيس سعيد يتحدث أمام عدد من أنصاره وعشرات الصحافيين، خلال ندوة صحافية نشطها بمقر مديرية حملته.

وقال الرئيس التونسي الجديد إن يعبر عن شكره لكل من انتخبه، وحتى من لم ينتخبوه أيضا، لأنهم أحرار حرية مطلقة.

وهنا، أوضح المتحدث بالقول أن مشروعه قائم على الحرية، وأن عهد الوصاية على الإنسان التونسي قد انتهى.

وتعهد قيس سعيد على العمل من أجل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية، مضيفا أنه كان يتمنى أن يكون العلم الفلسطيني مع العلم التونسي.

وشدد قيس سعيد التأكيد على أن الدولة ليست أشخاصا، مضيفا أن الدولة التونسية ستستمر بقوانينها وبكل تشريعاتها.

وعاد الرئيس الجديد لتونس إلى الحديث عن تجند التونسيين في الانتخابات، بالقول أنهم أبهروا العالم، مطمئنا إياهم بحمل الرسالة بأعبائها ومتاعبها.