قيس سعيد: المقاربة التي قام بها الرئيس تبون ستُحقق منعرجا في تاريخ العرب

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أن المقاربة التي قام بها الرئيس تبون للم الشمل هي مقاربة صحيحة. داعيا إلى معالجة الأسباب لا النتائج.

وأضاف الرئيس التونسي خلال وصوله إلى قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال لحضور أشغال اليوم الثاني من الدورة الـ31 لاجتماع القمة العربية، أن المقاربة التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون، وهي ليست الاولى التي تقوم فيها الجزائر بلم الشمل. هي مقاربة صحيحة ومقاربة تاريخية التي يمكن أن تحقق منعرجا في تاريخ العرب.

كما دعا قيس سعيد إلى ضرورة معالجة الأسباب لا معالجة النتائج. مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى قرارات بإجماع الجميع.

وتساءل قيس سعيد لماذا وماهي الدواعي التي أدت بنا إلى هذه الفرقة والإنقسام؟.. لماذا لا نتفاوض مع الآخرين مجتمعين لا متفرقين؟ الكل يعرف الأسباب.

وأضاف الرئيس التونسي أنه لا يمكن الوصول الى نتيجة مالم يتم معالجة الدواعي والأسباب.

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“قيس السعيد: “نأمل أن تسهم قمة الجزائر في حل الخلافات بين دولنا العربية وان تكون قمة الأشقاء والحلول

قال الرئيس التونسي قيس السعيد في الكلملة الإفتتاحية لأشغال االقمة العربية نأمل أن تسهم قمة الجزائر في حل الخلافات بين دولنا العربية وان تكون قمة الأشقاء والحلول. قيس السعيد: نأمل أن تسهم قمة الجزائر في حل الخلافات بين دولنا العربية وان تكون قمة الأشقاء والحلول كما أكد الرئيس التونسي على ان شعار القمة ” لم الشمل” يختزل ما نعيشه من شعور بضرورة تجاوز الأسباب التي أدت لأوضاعنا الحالية. وأكد الرئيس التونسي خلال على ضرورة معالجة أسباب الفرقة بين الدول العربية ‎لان العالم العربي يعيش أوضاعا صعبة تفاقمت في السنوات الأخيرة ‎. وأضاف الرئيس السابق للدورة الـ 30 لجامعة الدول العربية ان شعار القمة ” لم الشمل” يختزل ما نعيشه من شعور بضرورة تجاوز الأسباب التي أدت لأوضاعنا الحالية.

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