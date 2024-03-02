قيس سعيد بقمة الغاز: يجب أن نتحد جميعا لحماية ثرواتنا

شدّد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في كلمة له خلال أشغال اجتماع القمة الـ7 لمنتدى الدول المصدّرة للغاز بالجزائر، على ضرورة توحيد الصفوف والاتحاد لحماية ثرواتنا.

وأورد قيس سعيّد: “من بين التحديات موضوع الطاقة الذي فُرض عليه طوق لم يكن طوق حمامة بل كان طوق حصار لا ألفة فيه. طوقا في مستوى الاستكشاف وطوقا في التنقيب فضلا عن الشطحات المدبرة والمجنونة للأسعار.. وكلما تدفق نفط من بئر أو حقل للغاز، إلا وزادت الأطماع وإندلعت الحروب وسالت الدماء”.

وذكر قيس سعيّد، أن التركيز على الغاز كان أسبق في التاريخ من التركيز على البترول. وشدّد على حقنا في السيادة الكاملة عن ثرواتنا بما فيها الغاز. داعيا إلى ضرورة الاتفاق على موقف واحد لننجوا من كل أشكال الاستغلال.

كما شكر الرئيس التونسي، الرئيس تبون على الدعوة ليكون ضيف شرف لهذا المنتدى. وأكد على العزم الثابت لتطوير العلاقات بين شعبنا الواحد في تونس والجزائر إلى أسمى وأعلى المراتب.

وأكد الرئيس التونسي، في هذا الاجتماع، مجددا وقوفه الكامل مع شعبنا في فلسطين في مواجهة الكيان الغاصب الذي يرتكب أبشع الجرائم حتى يسترد شعبنا الفلسطيني حقه كاملاً غير منقوص في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

وقال قيس سعيّد: “فلسطين مسلوب شعبها من أرضه وخيرات بحره، فالغاز في بحر غزة وليس في كل فلسطين. ويقدر بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب”.