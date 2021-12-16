قيس سعيد: تونس لن تنسى تضامن الجزائر معها بسبب كورونا

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بأن بلاده لا يمكنها أن تنسى موقف الجزائر التضامني معها بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وقال الرئيس سعيد خلال ندوة صحفية نشطها رفقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يقوم بزيارة دولة الى تونس، أنه “لن أنسى أبدا الموقف الجزائري في ظل جائحة كورونا وكيف تقاسمت معنا الأكسجين”.

وأكد سعيد، إلى الرئيس تبون، أن البلدين “يتقاسمان كل شيء في سبيل تحقيق آمال وإرادة الشعبين الشقيقين، مشيدا بوقوف الجزائر الدائم إلى جانب تونس.

وأشار الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى أن العلاقات بين الجزائر وتونس متميزة. وستكون أكثر تميزا في المستقبل.

وأضاف في هذا الصدد، بأنه “لا يمكن مواجهة التحديات فرادى بل بتضافر جهود البلدين. مستطردا بالقول “لقد دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ” في إشارة منه إلى التنسيق والتعاون القائم بين الجانبين.

من جهته ذكر الرئيس سعيد بالمراحل التاريخية التي عاشها البلدان لاسيما خلال الثورة التحريرية. مبرزا أن الجزائر وتونس “شعب واحد”. كما وصف زيارة الرئيس تبون إلى تونس بالتاريخية بكل المقاييس. بالنظر إلى عدد الإتفاقيات التي تم توقيعها في مختلف المجالات لاسيما في ميادين الصحة والتوأمة بين الولايات الحدودية والبث الإذاعي وغيرها. مشددا على أنه سيتم العمل على تكريس هذه الاتفاقيات وتطبيقها على أرض الواقع”.

طالع أيضا

قيس سعيد: سنتقاسم نفس الآمال والإرادة لتحقيق طموحات شعبينا في تونس والجزائر”

صرح الرئيس التونسي قيس سعيد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، أن الطرفان تباحثا الطرق الجديدة للتكامل بين البلدين. مؤكدا دخول مرحلة جديدة في التاريخ. كما قال الرئيس التونسي انه تحدثت مع الرئيس تبون عن المستقبل وعن الماضي المشترك بين البلدين. واكد قيس سعيد بالعمل على توطيد العلاقات بيننا لتصبح مثالا يحتذى به لتحقيق الخير للشعب الواحد في الدولتين. وفي ذات المؤتمر الصحفي قال الرئيس التونسي “سنتقاسم نفس الآمال والإرادة لتحقيق طموحات شعبينا في تونس والجزائر” وبخصوص الأزمة الليبية قال قيس السعيد “هناك تنسيق كامل بيننا فيما يخص القضايا الإقليمية كما هو الحال بخصوص ليبيا” وحل أمس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمطار قرطاج في تونس في زيارة دولة، استجابة لدعوة من أخيه رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد تدوم يومين.