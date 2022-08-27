قيس سعيد: جائحة كورونا أدت الى تفاقم الفقر وزيادة نسب التضخم

افتتح الرئيس التونسي، قيس سعيد، أولى حلقات النقاش رفيعة المستوى في إطار المحور الاقتصادي للدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية التي تحتضنها تونس يومي السبت والأحد.

وفي بيان للرئاسة التونسية، فقد أكد رئيس الجمهورية في كلمته التقديمية أن جائحة كوفيد-19، أبرزت هشاشة التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة الماضية، كما كشف عن مواطن ضعف وخلل في توازانات النظام العالمي الاقتصادي القائم.

حيث أدت الجائحة الى تفاقم الفقر وإلى زيادات هائلة في مستويات الدين العام والخاص وفي نسب التضخم.

مما عمّق من فجوة التفاوت الاقتصادي بين الدول وزاد من حدّتها، وفاقم بالتالي من أوجه عدم المساواة داخل الدول في حد ذاتها.

بالمقابل أكد رئيس الجمهورية أن الدول النامية والأقل نموا لا سيما في إفريقيا كانت الأكثر تضررا من مجمل هذه التداعيات التي تشكل اليوم خطرا على تحقيق تعافٍ منصف من الجائحة ما لم يتم التصدي لها على نحو حاسم.

ودعا الرئيس التونسي، إلى تبني نهج اقتصادي دولي أكثر قدرة على البناء والصمود إزاء الأزمات تتفوق فيه جودة النمو الاقتصادي على سرعته.

و إلى وضع مقاييس جديدة ومجموعة أدوات سياسية محدثة لضمان أن يكون النمو المستقبلي شاملا ومستداما ويوفر الفرص للجميع على قدم المساواة.

كما أكد على أهمية إيجاد حل لمسألة الديون التي تشكل عبئا على الدول وعلى القطاع العام وتؤثر في نجاعة هذا الأخير وقدرته على دعم بقية القطاعات الاقتصادية أو الاستثمار في شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا.

كما دعا رئيس الجمهورية الدول المانحة إلى تنفيذ تعهداتها بشأن استخدام حقوق السحب الخاصة لدعم التنمية المستدامة في أفريقيا.

بما من شأنه أن يسهم في رأس مال إضافي وتمويل لمصارف التنمية الإفريقية الإقليمية وكذلك لتقديم قروض ميسرة للبلدان النامية والأقل نموا لمساعدتها على التعافي من تداعيات كوفيد- التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا.

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