قيس سعيد رئيسا لتونس بنسبة 76.9 ٪

كشف استطلاع للرأي قامت بها مؤسسة «إيمرود» حول نتائج الجولة الثانية من رئاسيات تونس، عن فوز المترشح القانوني، قيس سعيد.

في الانتخابات بنسبة 72.53 من المئة من مجموع الأصوات، مقابل 27,47 ٪ للمترشح نبيل القروي رئيس حزب «قلب تونس».

بالمقابل كشف «سيفما كونساي» عن حصول قيس سعيد على نسبة 76.9 من المئة ونبيل القروي على 23.1 من المئة.

وكشفت مؤسسة «سيفما كونساي» التونسية لسبر الآراء.

عن تفوق المترشح الحر قيس سعيد في الدور الثاني .

من الانتخابات الرئاسية التونسية بعد حصوله على نسبة 76.9 من المئة ونبيل القروي على 23.1 من المئة.

وأكد الرئيس التونسي الفائز في الانتخابات الرئاسية التونسية، قيس سعيد، في منشور له عبر صفحته الرسمية «تويتر».

أنه ممتن للشعب التونسي الذي دعمه ومنحه الثقة، وقال «شكرا من أعماق الأعماق لمن دعمنا ومنحنا الثقة».

وأكد «بأن ثقة الشعب التونسي لن تذهب سدى».

وقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة في التصويت في إطار الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

التي يتنافس فيها رجل الأعمال نبيل القروي وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد.

بلغت نسبة 39,2 من المئة، عند الساعة الثانية والنصف بتوقيت غرينتش.

وانتهى، أمس، التصويت في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التونسية.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها لبدء عملية الفرز، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية في غضون يومين.

حيث أدلى الناخبون التونسيون، أمس، بأصواتهم للاختيار ما بين رجل الإعلام نبيل القروي ومنافسه أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد.

الذي لا يتبنى أي توجه سياسي، إثر حملة انتخابية اشتدت فيها المنافسة، في اليومين الماضيين.

وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 39,2 من المئة.

عند الساعة الثانية والنصف بتوقيت غرينتش، وتوقع عضو لجنة الانتخابات، فاروق بوعسكر، في تصريح له أن ترتفع النسبة إلى 50٪.