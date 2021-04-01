قيس سعيد: سنواصل العمل مع الجزائر لبلوغ ما يرنو إليه الشعبين الشقيقين

استقبل رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، صبري بوقادوم، وزير الخارجية.

وحسب الرئاسة التونسي، فقد بلغ بوقادوم، الرسالة الشفوية، لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبّون.

كما تناول اللقاء العلاقات التاريخية بين تونس والجزائر، وسبل توطيدها ودعمها والنهوض بها، فضلا عن تباحث الأوضاع في المنطقة.

وأكّد سعيّد أن تطوير التعاون والشراكة، وتدعيم سنّة التشاور في الملفات الثنائية والمسائل الإقليمية والدولية والتنسيق خيار ثابت ومبدأ راسخ.

وحمّل رئيس الدولة التونسي وزير الخارجية الجزائري نقل تحياته الخالصة إلى رئيس الجمهورية.

وأبلغه حرصه القوي على مواصلة العمل سويا لبلوغ ما يرنو إليه الشعبين الشقيقين من تضامن وتكامل.