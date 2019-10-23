قيس سعيد:” كونوا على ثقة أنه لامجال لأي عمل خارج القانون”

قال رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، أن ما حصل في تونس يعتبر ثورة حقيقية.

وأفاد قيس سعيد، اليوم الأربعاء في أوّل خطاب له موجه للشعب التونسي بعد أدائه اليمين الدستورية، أن الشعب التونسي كسب بكافة أطيافه إحترام ودهشة العالم.

وأكد قيس أنه طال الإنتظار ولا حق لأحد أن يخيب آمال الشعب التونسي، خاصة وأن الشعب التونسي اليوم يريد أن يعبر الجسر.

وأشار الرئيس الجديد، أن الشعب التونسي لم يكتف في الأيام الخالدة بدولة القانون بل تحول إلى مجتمع القانون.

كما ألح قيس، أن الأمانة اليوم هي الحفاظ على الدولة التونسية، مضيفا أن الدولة يجب أن تستمر وتبقىى دولة التونسيين.

وأشار، أن أول مبادئ العمل والمحافظة على المرافق العمومية هو الحياد.

وأكد قيس، أن الكل حر في قناعته لكن مرافق دولة تبقى خارج حسابات الدولة.

وأوضح قيس، أنه لامجال للتسامح مع أي نوع من عراقيل بناء هذا الشعب العظيم، وسيتم وضع حد لإهدار المال العام.