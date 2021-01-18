قيس سعيد: هناك من يحاول توظيف الشباب بكل الطرق والمتاجرة بفقرهم لبث الفوضى

حذّر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، الشباب التونسي، من محاولة توظيفهم بكل الطرق والمتاجرة بفقرهم لبث الفوضى.

وذلك على خلفية أعمال شغب اندلعت في بعض المدن التونسية أول أمس السبت، أين تم اعتقال 240 شخصا عقب مواجهات عنيفة مع الشرطة.

الرئيس قيس سعيد، وعبر الصفحة الرسمية للرئاسية التونسية، شدّد على حق الشعب التونسي في الشغل والحرية وفي الكرامة الوطنية.

مشددا على أن هناك من يسعى للزج بالشباب التونسي، بكل الطرق إلى توظيفهم والمتاجرة بفقرهم وبؤسهم.

وهو لا يتحرك إلا في الظلام وهدفه ليس تحقيق مطالب الشعب، بقدر سعيه لبث الفوضى، ثم تجاهل الضحايا منهم.

وطالب الرئيس التونسي كل الشباب إلى ألا يتعرضوا لأي كان لا في ذاته ولا في عرضه ولا في ممتلكاته.