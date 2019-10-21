قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية في البرلمان التونسي صباح هذا الأربعاء

أعلن الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، عن تأديته اليمين الدستورية، يوم الأربعاء القادم.

وقال الرئيس التونسي في منشور عبر صفحته في “فايسبوك”، إن البرلمان سيعقد جلسة عامة بداية من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء.

وأوضح قيس سعيد أن الجلسة ستُخصص لتأدية اليمين الدستورية من طرفه، بصفته رئيسا جديدا لتونس.

وأضاف “تشرّفت اليوم بتقديم تصريح جديد على المكاسب ، وسأصرّح بكل مكسب إن كان هناك ما يدعو الى تصريح جديد”.

وأكد الرئيس التونسي العمل معا على مقاومة الفساد، والقضاء على كل أسبابه، داعيا كل مسؤول ، مهما كانت رتبته أن يكون قدوة.

كما دعا قيس سعيد كل مواطن تونسي أن يمارس رقابته بصفة مستمرّة على كل المسؤولين مهما كانت مراتبهم.

وأكد “لن يذهب مليم واحد الاّ في اطار القانون، ولا تسامح مع من لايزال يفكّر أنّه يمكنه أن يتجاوز القانون”.