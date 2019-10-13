قيس سعيد يؤدي واجبه الانتخابي ويوجه كلمة للجزائريين

أدى قيس سعيد، اليوم الأحد، واجبه الانتخابي بأحد مراكز الاقتراع، في تونس.

ويتنافس في الانتخابات قيس، مع الاعلامي نبيل القروي بعد تأهلهما للدور الثاني.

ووجه المترشح لرئاسيات تونس، قيس سعيد، رسالة إلى الجزائريين.

وقال من خلال الكلمة، إن”الشعب الجزائري إخوتنا وأشقائنا..نحن شعب واحد في دولتين، فتحية من الأعماق إلى شعبنا العربي بالجزائر”.

وشرع التونسيون، منذ صبيحة اليوم الأحد، في عملية انتخاب رئيس جديد، حيث فتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين.

وفتحت مراكز الاقتراع، في إطار الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية.

وسيتحدد اليوم الأحد، الساكن الجديد لقصر قرطاج، بين رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي، ورجل القانون والأكاديمي قيس سعيد.