قيس سعيد يتصدر الجولة الأولى للإنتخابات الرئاسية في تونس

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التونسية، عن النتائج الأولية، وتحصل قيس سعيد على المرتبة الأولى، بنسبة 18.40 بالمائة.

وجاء في المرتبة الثانية في الإنتخابات الرئاسية التونسية، نبيل القروي، وحصل على 15.58 بالمائة من نسبة الأصوات.

وبذلك إنتقل كل من قيس سعيد ونبيل القروي، للجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية في تونس.

وأوضحت الهيئة، أنه لعدم حصول اي مؤشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، ستنظم دورة ثانية من الإنتخابات.

وحصل قيس سعيد، على مليون و125 ألفا و364 صوت، حسب موقع “سكاي نيوز”.

فيما حصل نبيل القروي، على 525 ألف و517 صوت، حسب ذات المصدر.

وكشفت الهيئة، أن عدد الناخبين المسجلين هو 7 ملايين و74 ألف و566 ناخب، فيما لم يتعد عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 3 ملايين و465 ألف و184.

وبلغ عدد الأصوات المصرح بها، 3 ملايين و372 ألف و746 صوت، فيما ألغي 68 ألف و125 ورقة، بالإضافة إلى 24 ألف و85 ورقة بيضاء، حسب ذات المصدر.