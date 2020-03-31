قيس سعيد يتلقى رسالة شكر من رئيس جمهورية الصين

تلقى رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، رسالة شكر، من رئيس جمهورية الصين الشعبية “شي جين بينغ”.

وجاء في الرسالة الخطية التي استلمها قيس سعيد ونشرتها الرئاسة التونسية، أن الرئيس الصيني، قدم شكره لموقف قيس سعيد وتضامنه مع الصين في مقاومتها لوباء كورونا.

وبيّن الرئيس “شي جين بينغ” أن الأوضاع حاليا داخل الصين ما فتئت تتحسن في ما يتعلق بالتوقي من هذا الفيروس والحد من انتشاره، وبخصوص استعادة نسق الإنتاج.

وأشار الرئيس الصيني، إلى أن الصين ستواصل تعزيز إجراءات الوقاية والمراقبة كما فعلت منذ البداية، حتى تكسب هذه المعركة نهائيا في أقرب وقت ممكن.

كما أعرب ذات المتحدث، عن تقدير الصين لتونس وللمجهودات التي تبذلها في هذا الظرف لمكافحة هذا الوباء

وأكد الرئيس الصيني، استعداد بلاده لأن توفر، في حدود إمكانياتها، الوسائل المادية اللازمة لتونس وكل ما تحتاجه من وسائل وقاية ومن مستلزمات استعجالية لمكافحة تفشي هذا الفيروس.

وأبرز “شي جين بينغ”، أن الصين مستعدة لتقاسم خبراتها مع تونس في ما يتعلق بمكافحة هذا الوباء.

كما أكد أيضا استعداد بلاده لمنح تونس تسهيلات في الدفع إذا ما رغبت في اقتناء معدات طبية لمقاومة فيروس كورونا.

وشدد “شي جين بينغ”، على أن الهدف من كل ذلك هو حماية أمن وصحة الشعبين التونسي والصيني.

وأكد الرئيس الصيني في ختام رسالته، الأهمية الكبرى التي يوليها لتطوير العلاقات الثنائية مع تونس، وسعيه إلى العمل مع قيس سعيّد من أجل تطوير التعاون الصيني التونسي في كل المجالات.