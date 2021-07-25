قيس سعيد يجمد عمل البرلمان التونسي ويعفي رئيس الحكومة

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، كما أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه. كما اعلن الرئيس التونسي توليه السلطة التنفيدية بمساعدة رئيس الحكومة يعينه بنفسه.

وجاء هذا القرار على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها عديد المدن في تونس وكذا عقب إجتماع طارىء للقيادات العسكرية والامنية في البلاد هذا

وقعت اليوم إحتجاجات عبر العديد من المدن تطورت إلى إشتباكات مع قوات الامن وهذا لمطالبة الحكومة بالتنحي