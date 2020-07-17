قيس سعيد يراسل الأحزاب والكتل البرلمانية لتقديم خليفة الفخفاخ

راسل رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، اليوم الجمعة، الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية لتقديم مقترحاتهم حول الشخصية التي ستخلف رئيس الحكومة المستقيل، الياس الفخفاخ.

وطالب قيس سعيد حسب ما ورد في وكالة الأنباء التونسية، رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، بمدّه بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية لإجراء مشاورات معها بهدف تكليف الشخصية الأقدر على تكوين حكومة جديدة.

كما ذكر موقع “موزاييك أف أم” التونسي بأن إجراء المشاورات لاختيار شخصية تخلف رئيس الحكومة المستقيل، الياس الفخفاخ، تأتي طبقا لما ينصّ عليه الفصل 89 من الدستور.

وأضاف الموقع التونسي بأن آخر أجل حدد للأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانية لاختيار الشخصية التي ستخلف الياس الفخفاخ، هو الخميس 23 جويلية الجاري.

يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تلقى استقالة رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، أول أمس الأربعاء، وفقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور، فيما تم جمع 105 توقيع على لائحة سحب الثقة من الفخفاخ في نفس اليوم.