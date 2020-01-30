قيس سعيد يزور الجزائر الأحد المقبل

يؤدي رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد يوم الأحد القادم، زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب الرئاسة التونسية.

وتشكل هذه الزيارة أول محطة في الزيارات الرسمية لقيس سعيد إلى الخارج، فضلا عن كونها تمثل تنفيذا لتعهد التزم به قيس سعيد، عند أدائه اليمين الدستورية لدى توليه رئاسة تونس، في 23 أكتوبر 2019.

وتندرج هذه الزيارة في إطار العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين البلدين، ما من شأنه أن يساهم في تعزيز التعاون بين الدولتين في عديد المجالات الحيوية كالطاقة والتجارة والاستثمار والنقل والسياحة.

كما ستمثل فرصة للمزيد من التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي صدارتها الوضع في ليبيا وتطورات القضية الفلسطينية.