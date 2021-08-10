قيس سعيد يعزي الرئيس تبون في ضحايا الحرائق

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء مكالمة هاتفية، من قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.

وأعرب الرئيس التونسي عن تضامنه وتعاطفه مع الشعب الجزائري جراء الحرائق التي نشبت في عديد ولايات الوطن. مقدما تعازيه الخالصة لعائلات الضحايا، ومؤكدا استعداد تونس لدعم الجزائر بتوفير مروحية إطفاء متخصصة.

وبدوره شكر الرئيس نظيره التونسي على مشاعره النبيلة ووقوف الشقيقة تونس دوما إلى جنب الجزائر.