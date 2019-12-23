قيس سعيد يعزي تبون والشعب الجزائري في وفاة قايد صالح

قدم رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، تعازيه الخالصة، للرئيس عبد المجيد تبون، والشعب الجزائري، على إثر وفاة نائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح.

وأجرى الرئيس التونسي، مكالمة هاتفية مع الرئيس تبون، ليقدم له تعازيه الخالصة في وفاة الفريق أحمد قايد صالح، حسب ما أوردته الرئاسة الجزائرية.

كما بعث قيس سعيد، برقية تعزية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تقدم فيها بإسمه وبإسم الشعب التونسي، بتعازيه الخالصة وبمواساته للرئيس عبد المجيد تبون وللشعب الجزائري الشقيق ولعائلة الفقيد.

وجدّد قيس سعيد، في هذه المناسبة التأكيد على أواصر الأخوّة التي تجمع البلدين والشعبين التونسي والجزائري.