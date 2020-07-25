قيس سعيد يعلن عن خليفة الياس الفخفاخ.. اليوم

من المرتقب أن يعلن رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، اليوم السبت، عن الشخصية التي ستخلف رئيس الحكومة المستقيل، الياس الفخفاخ، وفق ما ينصّ عليه الفصل 89 من الدستور.

وسيختار الرئيس قيس سعيد شخصية من بين الشخصيات الخمسة عشر التي رشّحتها الأحزاب والكتل البرلمانية في قائمتها المودعة لدى الرئاسة يوم الخميس الفارط.

وحسب نص الفصل 89 من الدستور التونسي، فإن رئيس الجمهورية يتشاور في أجل 10 أيام مع الأحزاب والائتلافات والكتل لتكليف الشخصية الأقدر على رسائة الحكومة.

وسيقوم رئيس الحكومة الجديد بتكوين حكومة جديدة في أجل لا يتجاوز 30 يوما، ليتم بعدها التصويت عليها ومنحها الثقة، وفي حالة العكس، يُحلّ مجلس نواب الشعب ويتم الدعوة لانتخابات سابقة لأوانها.