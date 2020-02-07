قيس سعيد ينهي مهام مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسبب صفقة القرن

كشفت الرئاسة التونسية، اليوم الجمعة، عن إ نهاء مهام مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، المنصف البعتي.

وأفادت الرئاسة التونسية، في بيان لها، أن سبب إنهاء مهام “البعتي” كان بسبب “غياب التنسيق والتشاور بينه وبين وزارة الخارجية من جهة، وممثلي الدول العربية والإسلامية بالمنتظم الأممي من جهة ثانية”.

وذلك في المسائل المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن ومن بينها اعداد مشروع قرار يتعلق بمخطط السلام بالشرق الأوسط المقترحة في الـ 28 جانفي الماضي من قبل الرئيس الأمركي بخصوص “صفقة القرن”.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيانها “أن التنسيق مع وزارة الخارجية والتفاعل معها مطلوب ومهم جدا بإعتبار تونس عضوا غير دائم في مجلس الامن، وهو ما يقتضي تشاورا متواصلا مع وزارة الإشراف لتحقيق الانسجام مع مواقف تونس المبدئية وحفظ مصالحها الديبلوماسية”.