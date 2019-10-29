قيس سعيد ينهي مهام وزراء الدفاع والخارجية والدبلوماسية الإقتصادية

أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد مهام وزراء الدفاع والشؤون الخارجية، و كاتب الدولة للشؤون الدبلوماسية الإقتصادية

وحسب مانشرته رئاسة الحكومة التونسية على صفحتها على الفايسبوك فقد تم انهاء مهام وزير الدفاع التونسي الحالي عبد الكريم زبيدي على أن يتولى مهامه وزير العدل كريم جموسي.

كما أعفى الرئيس التونسي بالتشاور مع رئيس الحكومة وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي من مهامه وكلف صبري باشطبجي كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية بتسيير وزارة الخارجية.

كما تم إعفاء كاتب الدولة الدولة للدبلوماسية الإقتصادية حاتم الفرجاني من مهامه.

وحسبما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة التونسية فإن هذه التغييرات جاءت بالتشاور بين الرئيس التونسي قيس السعيد و رئاسة الحكومة التونسية طبقا لأحكام 92 و 89 من الدستور التونسي.