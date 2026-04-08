قيس سعيد يُعزي الرئيس تبون في وفاة “اليامين زروال”

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة تعزية ومواساة، من أخيه قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة. عبّر فيها باسمه، وباسم الحكومة والشعب التونسي الشقيق، عن تأثره العميق لفقدان رئيس الجمهورية الأسبق، المجاهد اليامين زروال .

ووصف الرئيس التونسي الفقيد بأنه من الشخصيات الوطنية، التي سيبقى اسمها منقوشًا بأحرف من ذهب في التاريخ. وستظل ذكراه، إلى جانب ذكرى كل من سار على درب الحرية والولاء للوطن، وسيغدو مصدر إلهام للأجيال القادمة. في التضحية والفداء للحفاظ على حرية الجزائر ومناعة دولتها وكرامة شعبها.

