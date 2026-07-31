قيس سعيّد يعزي رئيس الجمهورية في فاجعة بومرداس المرورية 

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية، اليوم الجمعة من أخيه الرئيس التونسي قيس سعيّد .

وخلال المكالمة قدّم قيس سعيّد لرئيس الجمهورية تعازيه الخالصة وللشعب الجزائري، إثر حادث المرور الأليم الذي أودى بحياة مواطنين جزائريين، هذا اليوم.

كما تطرق الرئيسان إلى العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين الشقيقين والجارين، وتمنيا في نهاية المكالمة كل الخير والازدهار والرقي للشعبين الجزائري والتونسي.

من جهته شكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لأخيه قيس سعيد، نبل مشاعره، متمنيا الرقي والازدهار لتونس الشقيقة وشعبها.