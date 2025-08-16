قيس سعيّد يعزي رئيس الجمهورية 

تلقى، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية من الرئيس التونسي قيس سعيّد، قدّم له فيها التعازي في ضحايا حادث سقوط حافلة نقل المسافرين.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية قدّم الرئيس التونسي باسمه الشخصي، وباسم الشعب التونسي الشقيق، خالص التعازي في ضحايا حادث سقوط حافلة نقل المسافرين.

كما أعرب قيس سعيّد عن تضامنه ووقوفه بلاده إلى جانب الجزائر في هذه الفاجعة.

وبدوره، شكر رئيس الجمهورية أخاه الرئيس قيس سعيّد، ومن خلاله الشعب التونسي الشقيق، على نبل مشاعر التضامن.

وثمن الرئيس تبون عاليا روح الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين، مبرزا أهمية تقاسم الآلام والمحن التي يمر بها البلدان الشقيقان.