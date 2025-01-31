قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الخميس، عن تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الحالي.

وجاء ذلك وفق أمر رئاسي نشرته الجريدة الرسمية في البلاد “الرائد الرسمي”.

وأفاد بتمديد حالة الطوارئ في الجمهورية التونسية ابتداء من 31 جانفي 2025 حتى 31 ديسمبر 2025.

وكان سعيّد، قد مدد في ديسمبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر حتى نهاية جانفي 2025.

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، من بينها منع الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المتاجر ومراقبة الصحافة.

وظلت حالة الطوارئ سارية في تونس منذ تنفيذ تفجير إرهابي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية واستهدف حافلة للأمن الرئاسي بحزام ناسف في 24 نوفمبر 2015. وأدى إلى مقتل 12 عنصرا من الأمن الرئاسي ومنفذ الهجوم.