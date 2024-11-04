قيس سعيّد يهنئ الرئيس تبون

ھنأ رئیس الجمھوریة التونسیة الشقیقة قیس سعیّد، رئیس الجمھوریة عبد المجید تبون بمناسبة ذكرى ثورة التحریر المجیدة، متمنیا له موفور الصحة ودوام التقدم والرخاء للشعب الجزائري.

وأبرز الرئیس التونسي في رسالته لرئیس الجمھوریة عمق قیم الحریة والسیادة الوطنیة والتاریخ المشترك المستلھم من ثورة أول نوفمبر في رفض الظلم والاستعمار الذي واجهه الشعب الجزائري بإرادة صلبة وبعزم ثابت لا یلین من أجل رفعة الجزائر وازدھارھا، لیجدد الرئیس قیس سعیّد اعتزازه بھذه المناسبة وما بلغته وشائج الأخوة الصادقة وعلاقات التعاون والشراكة المتینة القائمة بین البلدین الشقیقین في كل المجالات.