قيس سعيد: سنتقاسم نفس الآمال والإرادة لتحقيق طموحات شعبينا في تونس والجزائر”

صرح الرئيس التونسي قيس سعيد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون ان الطرفان تباحثا الطرق الجديدة للتكامل بين البلدين مؤكدا دخول مرحلة جديدة في التاريخ.

كما قال الرئيس التونسي انه تحدثت مع الرئيس تبون عن المستقبل وعن الماضي المشترك بين البلدين. واكد قيس سعيد بالعمل على توطيد العلاقات بيننا لتصبح مثالا يحتذى به لتحقيق الخير للشعب الواحد في الدولتين.

وفي ذات المؤتمر الصحفي قال الرئيس التونسي “سنتقاسم نفس الآمال والإرادة لتحقيق طموحات شعبينا في تونس والجزائر”

وبخصوص الأزمة الليبية قال قيس السعيد “هناك تنسيق كامل بيننا فيما يخص القضايا الإقليمية كما هو الحال بخصوص ليبيا”

وحل اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمطار قرطاج في تونس في زيارة دولة، استجابة لدعوة من أخيه رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد تدوم يومين.