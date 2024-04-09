قيس سعيد يهنئ الرئيس تبون بحلول عيد الفطر المبارك

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، قيس سعيد، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية هنأ الرئيس التونسي قيس سعيد بحلول عيد الفطر المبارك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء في البيان “تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، السيد قيس سعيد، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له وللشعب الجزائري كل الرخاء والهناء” .

بدوره “شكر رئيس الجمهورية أخاه الرئيس التونسي مبادلا إياه التهاني، متمنيا له وللشعب التونسي الشقيق مزيدا من الرقي والازدهار”.