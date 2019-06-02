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قيصر الغناء العربي “كاظم الساهر” يطرح أغنيته الجديدة

فن وثقافة
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قيصر الغناء العربي “كاظم الساهر” يطرح أغنيته الجديدة
بقلم نادية بن طاهر

أطلق الفنان العراقي المتألق، “كاظم الساهر”، أغنيته الجديدة، بعنوان “متمردة”، عبر صفحته على موقع “اليوتيوب”، أمس السبت.

وأغنية “متمردة”، هي من ألحان “القيصر”، وكلمات “كريم العراقي”، و توزيع “ميشال فاضل”.

وكان “كاظم الساهر”، قد شوّق المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، لـ”فيديو كليب” الأغنية، حيث نشر مقطع من “الكليب”.

ومن ناحية أخرى، يشارك “القيصر”، في مهرجان “إهدنيات”،بلبنان، وذلك في الـ26 ، و27 ، و28، من شهر جويلية المقبل.

كما يشارك “كاظم الساهر”، في مهرجان “بيت الدين” في 1 و2 و3 أوت المقبل.


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