قيطون:”لم أكن أعلم باستدعائي للمنتخب الوطني حتى قمت بهذه الخطوة”

عاد الوافد الجديد لصفوف المنتخب الوطني، خيركوف قيطون، للحديث عن أجواء أول تربص له مع الخضر خلال مواجهة النيجر المزدوجة، برسم تصفيات كأس إفريقيا 2023.

وصرح قيطون، أمس الخميس، لموقع 90 FOOTBALL: “تلقيت أنباء التحاقي بالمنتخب الجزائري عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف اللاعب قيطون حديثه: “قام الجزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي بزيارة حسابي على الأنستغرام وتفاعلوا مع معي بالإعجابات والتعليقات”.

كما تابع اللاعب: “بعدها تساءلت أن هناك شيء غريب يحدث، بعدها كتبت إسمي على محرك البحث غوغل وجدت عدة تقارير صحفية جزائرية تتحدث عن اهتمام الناخب جمال بلماضي بضمي للمنتخب الوطني”.

وأوضح المتحدث: “في ذلك الوقت لم أكن على علم بأي شيء، بعدها فهمت سبب وصول العديد من الرسائل عبر حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي”.