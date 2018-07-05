قيطوني: إطمئنوا….الكهرباء متوفرة بالجنوب

قال مصطفى قيطوني وزير الطاقة، أن الطاقة الكهربائية المتوفرة كفيلة بمراقبة المشاريع الإستثمارية بشقيها الصناعي والفلاحي بالجزائر.

وخلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية الوادي، أوضح قيطوني أن البعد الإستراتيجي الذي صاحب مخطط إنجاز المنشآت الطاقوية.

وخاصة الكهربائية منها والغازية على مستوى ولايات الجنوب كان يهدف إلى القضاء النهائي على التذبذب المسجل في التموين بالطاقة الكهربائية.

لدى المواطن فتح آفاق جديدة للإستثمار حسب خصوصيات واحتياجات المنطقة.

ودعا الوزير المتعاملين إلى الإستثمار وطمأنهم أنه تم القضاء النهائي على إحدى العوائق التي كانت حائلا أمام انطلاق مشاريعهم الإستثمارية.

كما طمان ذات المسؤول مواطني المنطقة، ان الطاقة الكهربائية متوفرة ولا خوف أبدا من هاجس ضعف أو انقطاع التموين بالطاقة الكهربائية.

كما قال ان التغطية بالكهرباء عرفت نسب مرتفعة نظير الإستثمارات المسجلة في المنشآت الكهربائية